Japanse aanvaller Ito moet bij KRC Genk Zhegrova vervangen

KRC Genk is nog betrokken in een spannende eindspurt tijdens deze wintermercato. De Limburgse competitieleider zit met het Zwitserse FC Basel rond de tafel in verband met een uitleenbeurt (met aankoopoptie) van de 19-jarige flankaanvaller Edon Zhegrova. In dat dossier is er geen hoogdringendheid: de Zwitserse transfermarkt sluit immers pas over twee weken. Maar bij Genk wil men wel bepaalde garanties dat die deal doorgaat, omdat Racing Zhegrova in dat geval onmiddellijk wil vervangen.