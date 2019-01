Heusden-Zolder -

Sevda Durukan (39) uit Heusden-Zolder is verkozen tot ‘Hairdresser of the Year’ tijdens de kapperswedstrijd ‘The Hair Games’. Ze won de eerste prijs in de vier categorieën: dames, heren, kleuren en avant-garde. “Dit is het mooiste wat mij kon overkomen”, zegt Durakan.