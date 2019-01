Militair, gids, schaker en kunstenaar: “Het gevolg is dat wij van overal en nergens zijn"

Hasselt / Bocholt -

Peter Vermeulen had een volledige carrière als militair achter de rug toen hij op zijn 52ste een nieuwe begon als archivaris bij onze krant en als toeristische gids. Eerst leidde hij volk rond op de krant, later in Hasselt en omstreken. Gidsen deed hij in het Frans en in het Duits, dus dat betekende studeren, veel studeren. “Pa zat altijd met zijn neus in de boeken.”