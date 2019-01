De 10 gedaantes van Alessio Castro Montes, de Truienaar bij Eupen: "Vanuit mijn tuin zie ik Stayen liggen”

De enige Truienaar die zondag op het kunstgras van Stayen zal staan, speelt voor Eupen. Alessio Castro Montes (21) is de naam. Geboren in Sint-Truiden, getogen in Gelmen. “Vanuit mijn achtertuin zie ik het stadion van de Kanaries liggen”, aldus de verrassende rechtsback van de Oostkantonners, die we in tien gedaantes aan u voorstellen.