Luyindama als nieuwe ster onthaald op luchthaven van Istanboel na transfer

Christian Luyindama is geland op Turkse bodem. De verdediger van Standard heeft zonet voor acht miljoen euro getekend bij Galatasaray. En dat is ook de fanatieke aanhang van de Turkse topclub niet ontgaan. Bij zijn aankomst op de luchthaven van Istanboel werd de Congolees omstuwd door tientallen fans en zelfs een cameraploeg.