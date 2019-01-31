Luyindama als nieuwe ster onthaald op luchthaven van Istanboel na transfer

Christian Luyindama is geland op Turkse bodem. De verdediger van Standard heeft zonet voor acht miljoen euro getekend bij Galatasaray. En dat is ook de fanatieke aanhang van de Turkse topclub niet ontgaan. Bij zijn aankomst op de luchthaven van Istanboel werd de Congolees omstuwd door tientallen fans en zelfs een cameraploeg.
#Galatasaray’in yeni transferi Christian Luyindama. pic.twitter.com/v8833lW8qC— Oguzhan Ort (@OguzhanOrt) 31 januari 2019
#TRANSFERGELISMESI— A Spor (@asporcomtr) January 31, 2019
Galatasaray yeni stoperine kavustu!
Christian Luyindama Istanbul'a geldi#TransferRaporu pic.twitter.com/FXZlgyuWx8
#Galatasaray’in yeni transferi Christian Luyindama. pic.twitter.com/v8833lW8qC— Oguzhan Ort (@OguzhanOrt) 31 januari 2019
Christian Luyindama Istanbul'a geldi.Ilk görüntüler pic.twitter.com/8HkzF4XWt0— ATILLA (@nokican) 31 januari 2019
Luyindama'yi havaalanina karsilamaya gelen Galatasaray taraftarlari “Ayibogan Luyindama” tezahuratlari yapti. pic.twitter.com/3FMkGmBe6j— Galatasaray SMT (@GalatasaraySMT) January 31, 2019
Luyindama'yi havaalanina karsilamaya gelen Galatasaray taraftarlari “Ayibogan Luyindama” tezahuratlari yapti. pic.twitter.com/3FMkGmBe6j— Galatasaray SMT (@GalatasaraySMT) January 31, 2019