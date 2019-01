Luyindama als nieuwe ster onthaald op luchthaven van Istanboel

Standard en Galatasaray hebben de transfer van Christian Luyindama officieel afgerond. De Luikenaars strijken daarbij liefst 8 miljoen euro op. Luyindama is ondertussen ook al geland op Turkse bodem. En dat is ook de fanatieke aanhang van de Turkse topclub niet ontgaan. Bij zijn aankomst op de luchthaven van Istanboel werd de speler omstuwd door tientallen fans, die luidkeels zijn naam scandeerden, en er was zelfs een cameraploeg aanwezig.

Luyindama streek in januari 2017 op Sclessin neer. Hij werd door de Rouches in eerste instantie gehuurd van de Congolese topclub TP Mazembe, maar die huur werd de daaropvolgende zomer al omgezet in een definitieve overeenkomst.

De Congolees ontpopte zich al snel tot een onmisbare basispion in de defensie van de Luikenaars en eindigt uiteindelijk op 74 officiële duels voor Standard (en acht goals). Met Luyindama als rots in de branding pakten de Rouches afgelopen voorjaar de Beker van België door in de finale na verlengingen Racing Genk (1-0) te kloppen. In de titelstrijd kwam Standard na een enorme remonte net te kort om Club Brugge van de landstitel te houden.

De verdediger speelde afgelopen vrijdag tijdens het 1-1 gelijkspel bij Antwerp zijn laatste duel voor Standard. Voor Galatasaray is de transfer van Luyindama al de derde van de dag. Eerder donderdag legde de club uit Istanboel aanvallers Mbaye Diagne (Kasimpasa) en Kostas Mitroglou (Marseille) vast.

Bij zijn aankomst in Istanboel werd Luyindama alvast als een held onthaald:

Christian Luyindama Istanbul'a geldi.Ilk görüntüler pic.twitter.com/8HkzF4XWt0 — ATILLA (@nokican) 31 januari 2019

Luyindama'yi havaalanina karsilamaya gelen Galatasaray taraftarlari “Ayibogan Luyindama” tezahuratlari yapti. pic.twitter.com/3FMkGmBe6j — Galatasaray SMT (@GalatasaraySMT) January 31, 2019