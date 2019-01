Cercle Brugge trekt Adama Traoré van AS Monaco en twee youngsters aan

Cercle Brugge heeft zich versterkt met de Russische aanvaller Kirill Klimov en de Malinese middenvelders Adama Traoré en Aldom Deuro. Klimov en Deuro spelers zijn amper 18 en worden aangetrokken met het oog op de toekomst, zo laat de Vereniging donderdag weten. Traoré wordt voor de rest van het seizoen gehuurd van moederclub Monaco.

TRANSFEROVERZICHT JUPILER PRO LEAGUE WINTER 2019

Klimov komt over van Lokomotiv Moskou, waar hij doorstroomde vanuit de jeugdopleiding. “Ik kijk er enorm naar uit in België aan de slag te gaan. Ik hoop mezelf hier verder als profvoetballer te ontwikkelen en om zo mijn team aan heel wat successen te helpen”, luidt de eerste reactie van Klimov, die een contract bij Cercle Brugge ondertekent tot medio 2021.

Deuro verlaat Afrique Football Elite uit Mali. Hij onderschrijft een contract tot medio 2023. “Een mooie kans om voor Cercle Brugge te spelen. Voor mij persoonlijk een echte sportieve en extra sportieve uitdaging waar ik naar uitkijk. Ik kan niet wachten om te beginnen”, aldus de Malinees.

Voor beide spelers wordt Cercle Brugge hun eerste buitenlandse ervaring als profvoetballer.

Traoré tot slot is een meer gevestigde naam. De 23-jarige Malinees kwam in Europa al uit voor Lille, Moeskroen, Rio Ave en Monaco. Bij de Monegasken, waar hij nog een contract heeft tot medio 2020, kwam hij in de heenronde nog tot zeven officiële duels.