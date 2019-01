Pech voor Mikel Landa: kopman van Movistar moet onder het mes na sleutelbeenbreuk in eerste Europese wedstrijd

De Spanjaard Mikel Landa heeft donderdag in de Trofeo Ses Salines, eerste wedstrijd van de Challenge Mallorca (1.1), zijn rechtersleutelbeen gebroken. Dat bevestigt zijn team Movistar.

Landa moest na een valpartij de strijd staken. Hij werd per ziekenwagen overgebracht naar een medisch centrum in Palma. Daar toonde een scan de breuk aan.

Morgen/vrijdag keert Landa naar huis in Alava terug. Binnen de 48 uur zal hij worden geopereerd.

De 29-jarige Landa is begonnen aan zijn tweede seizoen bij Movistar. Daarvoor droeg hij het shirt van Euskaltel (2011-2013), Astana (2014-2015) en Sky (2016-2017).

Zijn grote doorbraak kwam er in de Ronde van Italië 2015, waarin hij derde werd (na Contador en Aru) en twee ritten won. Datzelfde jaar won hij een rit in de Vuelta. In 2017 pakte Landa opnieuw ritwinst én de bergtrui in de Giro. Aansluitend viel hij als vierde net naast het podium in de Tour. Vorig jaar werd de Spanjaard zevende in La Grande Boucle.