Opnieuw sneeuwzone onderweg: risico op gladde wegen, code geel in hele land

Er drijft opnieuw een sneeuwzone richting onze contreien, klaar om het verkeer in de war te gooien. Donderdagavond verwacht het Agentschap Wegen en Verkeer geen noemenswaardige problemen, maar vooral ’s nachts en vrijdagochtend zou het gevaarlijk glad kunnen zijn op de weg.

Het KMI verwacht in de nacht van donderdag op vrijdag in het hele land zo’n 1 tot 5 centimeter sneeuw, “lokaal kan dat een beetje meer zijn.” Het Agentschap Wegen en Verkeer ziet ook alvast een sneeuwzone klaarliggen die vanavond rond 20 uur het land zal binnendrijven in het zuiden van West-Vlaanderen. Die zal ons land pas morgenochtend weer verlaten langs het noorden van de Kempen.

De sneeuwzone voor komende nacht is al duidelijk te herkennen op het radarbeeld. Komende nacht sneeuw vanaf het zuiden. Opnieuw lijken de westelijke regio's de meeste neerslag te krijgen. pic.twitter.com/AbjA2tujiz — NoodweerBenelux (@NoodweerBe) January 31, 2019

Volgens Meteowing, de weerdienst waarop Wegen en Verkeer zich beroept, zou het niet zozeer sneeuw zijn, maar allerhande winterse neerslag die uit de hemel komt vallen. Omdat de wegdektemperaturen echter de hele nacht negatief kunnen blijven, zou dat wel eens voor gevaarlijke gladde situaties kunnen zorgen, zowel vannacht als morgenochtend.

Wegen en Verkeer meldt dat de toestand op de voet gevolgd wordt en dat de 316 strooiwagens opnieuw klaar staan om uit te rukken indien nodig.