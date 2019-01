Marco Weymans verlaat Tubeke voor Zweeds avontuur

Marco Weymans zet zijn carrière voort in Zweden. De 21-jarige linkervleugelverdediger werd donderdag voorgesteld bij Östersunds. Hij komt over van 1B-club Tubeke en tekende in Zweden een overeenkomst voor drie seizoenen.

Weymans kwam in Waals-Brabant in anderhalf seizoen tot 42 officiële duels (en drie goals). Voordien kwam hij als jeugdspeler uit voor Beerschot, PSV en Cardiff City.

De verdediger sloot al aan bij het oefenkamp van Östersunds in het Spaanse Marbella. Daar bereidt het team zich voor op de nieuwe seizoensstart. De Zweedse eerste klasse loopt traditioneel van maart tot november. Op 31 maart opent Östersunds de nieuwe competitie op bezoek bij AIK. Vorig seizoen eindigde het team op de zesde plaats.

Östersunds speelde zich vorig jaar voor de ogen van heel Europa in de kijker. In de Europa League versloegen de Zweden in de voorrondes Galatasaray en PAOK Saloniki om nadien in de groepsfase, na Athletic Bilbao, als tweede in poule J Zorya Luhansk en Hertha Berlijn achter zich te houden. In de eerste ronde van de knock-outfase was Arsenal te sterk.