Braziliaan Baptistão ruilt Espanyol voor China

De Braziliaan Leo Baptistão verlaat Espanyol en trekt naar Wuhan Zall in China. Dat heeft de club uit Catalonië donderdag bekendgemaakt.

De 26-jarige aanvaller voetbalde sinds 2016 voor Espanyol, dat hem overnam van Atlético Madrid. Sindsdien scoorde hij voor het team uit Cornella de Llobregat, nabij Barcelona, in totaal achttien doelpunten.

Baptistão nam enkele dagen terug Thibaut Courtois nog te grazen in de competitiewedstrijd tegen Real Madrid. De Koninklijke won de partij op verplaatsing wel met 2-4. Woensdag trof hij nog raak in de met 3-1 verloren match in de Copa del Rey bij Betis.