Groentechef Seppe Nobels roept op: “Kook bloemkool niet in gezouten water”

De Belgische groentechef Seppe Nobels, onder meer bekend van zijn Antwerps restaurant Graanmarkt 13, heeft een gouden tip voor wie bloemkool kookt. In een interview met Radio 2 raadt hij aan om de groente, die momenteel erg gegeerd is, nooit in gezouten water te bereiden. Ook andere groenten maak je bij voorkeur niet op die manier klaar. Volgens hem mag je het water zelfs helemaal achterwege laten…

In het programma ‘Nieuwe Feiten’ laat Nobels weten dat hij blij is dat bloemkool een gloriemoment beleeft. Hij voegt eraan toe dat ze echter heel vaak fout wordt klaargemaakt. “We koken ze meestal in gezouten water. Dat zit in onze cultuur, maar het werkt niet. Alle goede eigenschappen van de bloemkool verdwijnen in het water en het water kruipt in de bloemkool.” Zijn oplossing? Bak eens rauwe bloemkoolroosjes in de pan met olie of hoeveboter voor een meer intense smaak.

Volgens Nobels ligt het probleem niet alleen bij het klaarmaken van bloemkool, maar bij het koken van groenten in het algemeen. Nog een tip van de chef: eet je groenten rauw, dan blijven ze knapperig. Hij heeft ook een boon voor pekelen en fermenteren. Of wat dacht je van grillen op de barbecue? “Er zijn zoveel verschillende technieken om vlees en vis te bereiden, maar als het op groenten aankomt, worden we saai”, klinkt het.