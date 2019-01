David Ngyah, Tessa Dixson en Mooneye vormen De Nieuwe Lichting 2019

David Ngyah, Tessa Dixson en Mooneye. Dat zijn de drie artiesten wiens deuntjes u het komende jaar heel veel op Studio Brussel zult horen. Zij zijn de winnaars van De Nieuwe Lichting 2019, de talentenwedstrijd van de radiozender.

De uitreiking vanuit de DAFT Studios in Malmédy was live te volgen op de Facebookpagina van Studio Brussel. Het waren de luisteraars van de zender die een week lang mochten stemmen op hun favoriet en zo de drie winnaars bepaalden.

Antwerpenaar Ngyah was al te horen op ‘Elusive’ van blackwave, en mixt invloeden uit de seventies met soul en hiphop. Tessa Dixson ging naar school in het Frans, spreekt thuis Engels en heeft familie in Los Angeles. Ze trad in het verleden al op met Roméo Elvis en stond vorig jaar nog met Warhola op het podium van de AB. De derde winnaars zijn de West-Vlamingen van Mooneye met hun aanstekelijke gitaarpop.

De winnaars mogen zich verwachten aan tonnen airplay op StuBru, studiotijd in DAFT Studios - een van de mooiste en modernste studio’s van het land - en een cheque voor muziekmateriaal bij Keymusic. In totaal schreven bijna duizend beloftevolle bands of artiesten zich in voor de zoektocht naar nieuw muzikaal talent. Daaruit selecteerde een professionele jury de negen finalisten. Vorig jaar nog waren Portland, Chackie Jam en SONS De Nieuwe Lichting 2018.