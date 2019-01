KRC Genk verhuurt Bojan Nastic (mét aankoopoptie) aan KV Oostende

Wat al enkele weken in de lucht hing is nu ook officieel: Bojan Nastic ruilt KRC Genk voor KV Oostende. De 24-jarige Bosniër, die bij blauw-wit op een zijspoor was beland, wordt tot het einde van het seizoen verhuurd (met aankoopoptie).

“Ik wil vooral weer voetballen en plezier in het spelletje terugvinden” vertelt Nastic op de website van zijn nieuwe werkgever. “Toen ik hoorde van de interesse van KV Oostende, twijfelde ik niet. Deze club wil werk maken van de weg terug naar de subtop en daar wil ik heel graag aan mee helpen.”

Nastic kwam in 2016 over van Vojvodina en speelde in totaal 54 wedstrijden voor KRC Genk. Daarin was hij goed voor vier assists.