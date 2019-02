Noah werd 364 dagen na broertje Louis geboren: “Gesteriliseerd maar toch zwanger”

Eigenlijk mocht Liesbeth Willekens uit Lommel na drie keizersneden niet meer zwanger worden. Het risico was te groot. “Ik werd gesteriliseerd, maar drie maanden na de geboorte van Louis bleek dat ik zwanger was van Noah”, vertelt de mama van vier. “Noah werd precies 364 dagen na zijn broertje geboren. Het is net een tweeling.”

Deze week is het dubbel feest ten huize Michiels in Lommel: op 6 februari wordt Noah een jaar. Een dag later wordt zijn broer Louis twee. “Alle vier de kinderen zijn via een keizersnede geboren”, vertelt ...