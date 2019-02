Sunanda (37) was palliatief door vleesetende bacterie na keizersnede: “Dankzij Mira-Linn heb ik het overleefd”

Aalst -

Wekenlang lag Sunanda (37) op de palliatieve afdeling. Twee keer kreeg haar man Christophe te horen dat het tijd was om afscheid te nemen. De kersverse mama werd zes maanden geleden na haar keizersnede besmet met een vleesetende bacterie. “Mira-Linn mocht in het ziekenhuis bij mij liggen en dat heeft me kracht gegeven”, zegt ze. “Zij is de reden dat ik het gehaald heb.”