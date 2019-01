Nederlandse zender laat kinderen ‘Home Alone’ in het echt beleven

Foto: Home Alone

In de kerstklassieker ‘Home Alone’ beleeft Kevin dé droom van ieder kind. Geen strikte bedtijd, snoepen wat en wanneer je maar wil, urenlang tv kijken en ongehinderd in ieders kamer snuffelen. De Nederlandse zender SBS 6 gaat deze ultieme kinderfantasie werkelijkheid maken voor een aantal uitverkorenen.

In een televisieprogramma met dezelfde titel als de nog steeds razend populaire kerstfilm gaat de zender kinderen tussen de 8 en 12 jaar een paar dagen achter elkaar alleen thuis laten zijn. In iedere aflevering zullen 5 nieuwe kinderen zelfstandig leven. Ze zullen worden uitgedaagd om 3 dagen achter elkaar helemaal voor zichzelf te zorgen. Papa en mama zullen niet in de buurt zijn om een handje te helpen.

“Van de wc schoonmaken tot boodschappen doen: ze moeten het allemaal zelf fiksen,” aldus moederbedrijf Talpa Media. “Tijdens het weekend krijgen ze bovendien een aantal ‘speciale’ uitdagingen en onverwachte situaties voor hun kiezen.”