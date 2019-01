Opnieuw drie inbrekers op heterdaad gevat in Beringen

Beringen - Woensdagavond rond 17.25 uur meldden buurtbewoners dat er werd ingebroken in een woning aan de Witte Weg in Koersel-Beringen. Toen de ploegen van politiezone Heusden-Zolder ter plaatse kwamen, hadden de buurtbewoners reeds 3 jongemannen bij de kraag gevat in de woning, die gerenoveerd wordt en waarin het drietal was binnen gedrongen. Ze hadden allerlei goederen klaar staan om mee te nemen.

Het drietal, twee achttienjarigen en een negentienjarige, allemaal wonend in Beringen, werden gearresteerd en overgebracht naar het politiebureau in Beringen. Daar werden ze afgelopen nacht verhoord door rechercheurs van de politiezone Beringen/Ham/Tessenderlo. De 3 jongeren zullen gedagvaard worden in snelrecht.

Het is al de derde keer deze maand dat er in Beringen inbrekers op heterdaad gevat worden.