Moeskroen haalt met Vaso Vasic nieuwe doelman

Enkele uren nadat Moeskroen reservedoelman Olivier Werner liet vertrekken naar Seraing in de eerste amateurdivisie hebben de Henegouwers al een opvolger. De Zwitserse doelman Vaso Vasic tekende op Le Canonnier een contract voor 2,5 seizoenen.

TRANSFEROVERZICHT JUPILER PRO LEAGUE WINTER 2019

De 28-jarige Vasic komt over van het Griekse Apollon Smyrnis, waar hij woensdag zijn contract verbrak. Hij kwam er in de heenronde tot zes officiële duels. Voordien verdedigde hij in eigen land de kleuren van FC Winterthur (2008-2012), YF Juventus (2012), FC Schaffhausen (2012-2014) en Grasschoppers Zürich (2014-2018).