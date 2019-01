Tot 8.000 euro boete voor drugs op Pukkelpop en XO

Hasselt / Houthalen-Helchteren -

Drie feestvierders tussen 29 en 34 jaar oud hebben donderdag in de Hasseltse correctionele rechtbank 8.000 euro boete gekregen voor het bezit van drugs op festivals. Ze liepen vorig jaar op Pukkelpop in Hasselt en op Extrema Outdoor (XO) in Houthalen-Helchteren tegen de lamp.