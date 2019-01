AS Monaco haalt met N’Koudou achtste wintertransfer

AS Monaco heeft donderdag met aanvallende middenvelder Georges-Kévin N’Koudou zijn achtste wintertransfer afgerond. De 23-jarige Fransman wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van Tottenham Hotspur.

N’Koudou, die in Londen nog een overeenkomst heeft tot medio 2021, kwam dit seizoen slechts tot drie officiële duels bij de Spurs. Vorig seizoen leende Tottenham hem in de terugronde al uit aan Burnley. Voordien was N’Koudou in eigen land actief bij Nantes (2013-2015) en Marseille (2015-2016).

N’Koudou is voor Monaco de achtste wintertransfer. Eerder trokken de Monegasken al verdedigers Naldo (Schalke) en Ballo-Touré (Lille), middenvelders Vainqueur (Antalyaspor) en Fabregas (Chelsea) en aanvallers Vinicius (Napoli), Gelson Martins (Atlético Madrid) en Foster (Orlando Pirates) aan. Ook Rode Duivels Nacer Chadli en Youri Tielemans staan (voorlopig) nog onder contract in het prinsdom. Die laatste lijkt de voorbije dagen op weg naar naar de Engelse eersteklasser Leicester City. Tussen beide clubs zou er een akkoord in de maak zijn omtrent een uitleenbeurt tot het einde van het seizoen. Naar verwachting wordt de overgang later donderdag bekendgemaakt.

Monaco beleeft een horrorseizoen in Frankrijk. De Monegasken staan na 22 speeldagen voorlaatste in de Ligue 1, met slechts vijftien punten. In de groepsfase van de Champions League werden ze met 1/18 roemloos laatste in een poule met onder meer Club Brugge, terwijl ook in de Franse bekercompetities de voorbije week nieuwe afknappers elkaar opvolgden. Vorige week werd in de zestiende finales van de Coupe de France verloren van Metz. Dinsdagavond ging het team in de halve finales van de Coupe de la Ligue na strafschoppen onderuit tegen Guingamp.