Kempen-Maasplan moet drugscriminaliteit in grensstreek aanpakken

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) werken aan een Kempen-Maasplan om de drugscriminaliteit in de grensstreek aan te pakken. Dat heeft minister Geens bekendgemaakt in de Kamer.

Dinsdag vond de politie drie doden in een drugslab in Eksel. Het was het trieste hoogtepunt van een lange reeks incidenten in de grensstreek, waar elk jaar tientallen wietplantages en laboratoria voor de productie van harddrugs worden ontdekt. De daarmee gepaarde gaande dumpings van drugsafval nemen intussen steeds grotere proporties aan.

De Limburgse procureur Guido Vermeiren trok gisteren in onze krant aan de alarmbel. “De middelen die wij hebben zijn niet afgesteld op de enorme problematiek van de georganiseerde misdaad in Limburg”, vindt Vermeiren. Volgens hem zijn de personeelskaders totaal achterhaald.

Samenwerken

Kamerleden Raf Terwingen (CD&V) en Nele Lijnen (Open Vld) vroegen vanmiddag in de Kamer minister van Justitie Koen Geens (CD&V) om een reactie. Geens belooft nu werk te maken van een Kempen-Maasplan om de drugscriminaliteit in de grensstreek in de provincies Limburg en Antwerpen aan te pakken. “Samen met minister De Crem werk ik aan een Kempen-Maasplan, dat alle actoren aan beide kanten van de grens moet samenbrengen. Doel is het openbaar ministerie, de politiediensten, de gemeenten als de administratieve diensten te laten samenwerken in het voorkomen, detecteren en tegengaan van de productie en grensoverschrijdende handel in drugs. Door de beleids- en operationele actoren van beide landen samen te brengen, kunnen we snel beleid afstemmen, beslissingen nemen en de operationele samenwerking sterk verbeteren. Het Kempen-Maasplan wordt op dit moment strategisch, operationeel en budgettair voorbereid, en zal in de volgende weken worden gelanceerd.”

Magistraten

Geens deed geen belofte om extra magistraten in te zetten. Die beslissing lijkt vooral vast te zitten bij het College van Procureurs-Generaal. “Het kader van het Openbaar Ministerie van Limburg is volledig opgevuld met 36 magistraten. De opvulling van het kader van Antwerpen tot 95 magistraten is prioritair”, zei Geens. In Limburg is vooral de administratieve ondersteuning van de magistraten een probleem.

De minister verwees wel naar de verhoogde aandacht die politie en justitie de voorbije jaren al hadden voor de drugsproblematiek. “Deze aandacht heeft geleid tot een recordaantal vervolgingen en vaststellingen. De inbeslagnames van cocaïne in de haven van Antwerpen zijn hallucinant: in 2016 werd 30 ton in beslag genomen, in 2017 42 ton en in 2018, meer dan 50 ton. Het aantal ontmantelde cannabisplantages blijft al vijf jaar stabiel op ongeveer 1.200 per jaar. De afzetmarkt verschuift wel: waar de cannabis in België vroeger uit Nederland afkomstig was, wordt deze tegenwoordig hier geteeld. Het aantal ontmantelde labo’s voor de productie van synthetische drugs schommelt jaarlijks tussen de 15 en 20. Wat ik persoonlijk een groot probleem vind, zijn de dumpings van afvalmateriaal gelieerd aan synthetische drugsproductie. Dat aantal is stijgende, van 13 in 2013 tot een 40-tal in 2018. Het toont aan dat dergelijke drugscriminelen elk normbesef ontberen: gevaarlijke en giftige stoffen worden in de natuur gedumpt, en vormen een rechtstreeks gevaar voor kinderen, volwassenen, planten en dieren.”