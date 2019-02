Femke wordt geboren op het toilet… drie maanden te vroeg: “Ze woog amper 675 gram, maar ze ademde”

Tongeren -

Drie maanden te vroeg. Amper 675 gram en niet groter dan twintig centimeter. Maar ze ademde. Femke Digneffe, die op 5 januari een jaar werd, is totaal onverwacht thuis geboren. “Ik was 28 weken zwanger, ik had geen weeën en dacht dat ik naar het toilet moest”, vertelt mama Glenda Vranckx. “Plots voelde ik haar hoofdje en had ik Femke in mijn armen.”