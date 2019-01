Je Fitbit liegt over hoeveel calorieën je verbrandt

Populaire fitnesstrackers zijn niet zo accuraat als ze beweren te zijn. Dat heeft een onderzoek van een Britse universiteit uitgewezen. Zo zouden ze de hoeveelheid calorieën die je verbrandt tijdens het wandelen met meer dan de helft overschatten.

Onderzoekers van de Britse Aberystwyth University onderzochten op vraag van de televisiezender BBC de doeltreffendheid van de populairste fitnesstrackers op de markt. Daaruit blijkt dat heel wat van deze toestellen de hoeveelheid calorieën die je verbrandt tijdens het lopen en wandelen niet accuraat weergeven.

Uit de testresultaten blijkt dat sommige toestellen de hoeveelheid calorieën die je verbrandt zelfs tot meer dan 50 procent overschatten. In welke mate hangt af van apparaat tot apparaat, maar ook de actitiviteit speelt blijkbaar een rol. De populairste fitnesstracker, Fitbit Charge 2, was erg accuraat wat de hoeveelheid verbrande calorieën tijdens het lopen betreft, met zelfs een kleine onderschatting van 4 procent, maar bij het wandelen was er sprake van een overschatting van meer dan 50 procent.

Goedkopere apparaten, Letsfit en Letscom HR, onderschatten de hoeveelheid verbrande calorieën bij het lopen dan weer tussen 33 en 40 procent, terwijl ze bij het wandelen slechts een kleine overschatting van 2 tot 15,7 procent realiseerden. "Als je de exacte hoeveelheid aan verbrande calorieën wil weten, maakt het niet uit welk toestel je gebruikt," benadrukte Rhys Thatcher die het onderzoek in goede banen leidde, "Je moet ze steeds met de nodige voorzichtigheid interpreteren en in het achterhoofd houden dat dergelijke inaccuraatheden niet echt uitmaken als je het toestel gebruikt als motivator."

Ook de producenten zelf reageerden reeds op de onderzoeksresultaten. Fitbit is naar verluidt nog steeds overtuigd van de prestaties van zijn producten. Letscom en Letsfit haalden aan dat hun toestellen geen wetenschappelijke toestellen zijn en bijgevolg slechts ramingen weergeven.