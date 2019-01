BEWEZEN. Stress verminderen tijdens het werk? Trek eens de natuur in

Hasselt -

Wie tijdens de werkuren even tijd maakt om iets te ondernemen in de natuur, ervaart nadien minder stress dan collega’s die de hele dag achter hun bureau zijn blijven zitten. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Hasselt in samenwerking met de provincie Limburg waaraan 45 proefpersonen hebben deelgenomen. “Na drie weken daalde de burn-out score van de werknemers die aan activiteiten in de natuur deelnamen met ruim 15 procent,” zegt Silvie Daniels van het Centrum voor Milieukunde.