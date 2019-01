Try-outs van ABBA-musical te bekijken in Hasselt: 10 verrassende weetjes over ‘Mamma Mia!’

De beroemde ABBA-musical ‘Mamma Mia!’ kreeg in 2002 al eens een Vlaams jasje, maar volgend jaar komt er een nieuwe Vlaamse versie. De try-outs kan u bekijken in het Ethias Theater in Hasselt vanaf 22 februari 2020. Dat Ann Van den Broeck (42) en Tinne Oltmans (26) de hoofdrollen spelen, raakte woensdag al bekend. Hier zijn nog 10 verrassende weetjes.