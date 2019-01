Langverwachte aanwinst van Anderlecht komt uit Engeland: flankaanvaller Yannick Bolasie op weg naar Brussel

Het topoverleg is afgelopen. De Anderlecht-top met Michael Verschueren, Frank Arnesen, coach Fred Rutten en assistent-manager Johan Plancke zat tot 15u te eten en te overleggen in het Italiaans restaurant La Bella Vita in Neerpede. Ze stapten met een grote glimlach buiten, want de langverwachte aanwinst is onderweg.

Het zou gaan om Yannick Bolasie (29). Dat is geen spits, maar een polyvalente flankaanvaller die eerder dit seizoen door Everton werd uitgeleend aan Aston Villa in de Championship. Daar deed hij mee in 21 matchen - 9 basisplaatsen - en was hij goed voor 2 goals en 5 assists. Anderlecht is van plan om hem voor zes maanden te huren. Het RSCA-bestuur wilde de deal wel nog niet bevestigen.

Plancke, Rutten, Verschueren en Arnesen gingen vanmiddag samen op restaurant.

Bolasie ging eind vorig jaar nog de (voetbal)wereld rond met een weergaloze dribbel waarbij hij, ingesloten in een hoek van het veld, twee verdedigers te kijken zette.

