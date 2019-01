Meisjes verzinnen list om bewoners te bestelen in Genk

Genk - Bewoners van de Albrecht Rodenbachlaan en de Goudstraat in Genk zijn woensdagavond in hun woning bestolen door twee meisjes. Politie CARMA spoort de verdachten op.

Op woensdag 30 januari omstreeks 18 uur belden twee meisjes aan bij een woning in de Albrecht Rodenbachlaan in Genk. De bewoonster, een vrouw in de zeventig, opende de deur en de meisjes gingen meteen naar binnen. Eén van de meisjes gaf de bewoonster een knuffel en nam haar mee naar de woonkamer. De meisjes wilden graag een pakje achterlaten voor een van de buren die op dat moment niet thuis was. Ze bleven ongeveer 15 minuten in de woning en vertrokken dan plots. Het pakje namen ze weer mee. Enkele uren later merkte de vrouw op dat er geld en juwelen gestolen waren uit het nachtkastje.

In de Goudstraat in Genk werd even later eenzelfde soort diefstal gepleegd bij tachtigers, vermoedelijk door dezelfde daders. Omstreeks 18.30 uur werd de bewoner buiten aangesproken door twee jonge meisjes. Ze vroegen naar een zekere Evelien, aan wie ze een geschenkmand wilden overhandigen. Daarop gingen ze samen de woning binnen. Van zodra de meisjes weer weg waren, met geschenkmand, stelden de bewoners vast dat een portefeuille en een huissleutel verdwenen waren.

De politie is op zoek naar de verdachten en waarschuwt voor onbekende personen die met een list in woningen trachten binnen te dringen. Wees alert als er onbekenden voor de deur staan en laat hen niet zomaar binnen. Merk je iets verdacht op of vertrouw je de situatie niet? Neem dan meteen contact op met de politie via het nummer 101.