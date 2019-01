Met e-sigaret dubbel zoveel kans om te stoppen met roken dan met pleisters of kauwgom

Wil je sigaretten vaarwel zeggen, dan heb je twee keer meer kans om voorgoed te stoppen met roken als je overschakelt op een e-sigaret. De gewoonte afleren met kauwgom of nicotinepleisters is veel minder effectief. Dat suggereert een onderzoek aan de Queen Mary University of London, verschenen in het wetenschappelijk vakblad New England Journal of Medicine.

Professor Peter Hajek en zijn team onderzochten in welke mate e-sigaretten rokers kunnen helpen om de echte variant met tabak uit hun leven te bannen. Daarvoor schakelden ze negenhonderd proefpersonen in die eerder al hulp zochten om de gewoonte af te leren. De vrijwilligers werden verdeeld over drie groepen: de grootste groep mocht drie maanden lang een starterspakket met e-sigaret testen, de tweede groep probeerde het roken af te leren met nicotinekauwgom en de laatste gaf het een kans met nicotinepleisters. Alle deelnemers kregen een keer per week professionele begeleiding om hen te helpen tijdens het traject en dat een maand lang.

Minder nevenwerkingen

Na een jaar werd gekeken naar de effectiviteit van de verschillende methodes om te stoppen met roken. Daaruit blijkt dat 18 procent van de deelnemers uit de eerste groep, die met vaping experimenteerde, na een jaar helemaal niet meer rookte. Bij de mensen uit de twee andere groepen was dat net geen 10 procent.

De vorsers stelden ook vast dat problemen die rokers ervaren wanneer ze proberen te stoppen minder optreden bij mensen die e-sigaretten gebruikten. Zij gaven aan minder prikkelbaar te zijn en een beter concentratievermogen te hebben. Vaping gaf wel meer irritatie van de mond en keel, de gebruikers van kauwgom en pleisters hadden dan weer meer last van misselijkheid.

Ook negatieve kant

Hajek gelooft dat de resultaten van deze studie het advies dat rokers krijgen om te stoppen kan beïnvloeden. “Er zijn twee kanten aan het verhaal van de elektronische sigaret, maar ik denk dat de positieve kant sterker is. De negatieve kant is dat het nog steeds niet zeker is of ze volkomen veilig zijn. Er is nog steeds enig risico (zo’n 5 procent) dat vapers gezondheidsproblemen in de hand kunnen werken, al is het wel kleiner dan bij de gewone sigaretten.”

Een eerder, kleinschaliger onderzoek aan de KU Leuven wees uit dat de e-sigaret minstens effectief is als hulpmiddel in rookstopbegeleiding. Dat concludeerde Brent Boermans in zijn masterproef. Hij volgde in het kader van zijn onderzoek 53 personen die onder begeleiding van tabakologen probeerden te stoppen met roken. Na één maand rookstop had 75 procent van de deelnemers nog geen sigaret aangeraakt. Bij degenen die de e-sigaret als hulpmiddel gebruikten, was dat eveneens 75 procent, bij nicotinevervangers (NRT) 70 procent, bij een combinatie van deze twee hulpmiddelen 66,67 procent en bij wie zich liet behandelen met medicatie 100 procent.