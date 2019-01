Week Côte d’Azur voor 500 euro geboekt en dan komt telefoontje: “Sorry, het was 3.500 euro”

Het was te mooi om waar te zijn: met vijf man voor 500 euro een week lang op een gloednieuw appartement aan de Côte d’Azur. De familie Baikry vond dat superaanbod in de TUI-brochure en boekte. Een paar dagen later volgde een telefoontje van TUI. “Die prijs was fout. 500 euro is de dagprijs, niet de weekprijs. Jullie verblijf zal dus 3.500 euro kosten.”