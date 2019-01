Houthalenaar protesteert luid tegen straf voor scheermes in achterzak: “Waarom koeioneren jullie me zo?”

Een 36-jarige Houthalenaar heeft zich donderdag met veel bravoure verdedigd in de Hasseltse rechtbank voor het bezit van speed en omdat hij een scheermes op zak had. Dat laatste geldt als verboden wapenbezit. Het ging om een scheermes dat openklapt. “Zoals in een film”, klonk het in de rechtbank.

De man is een bekende van een gerecht. Al 24 keren is hij veroordeeld en zat zo’n drie jaar in de cel. In het kader van een fouillering in een andere zaak in oktober 2017 troffen de agenten een pil speed ...