Dit zijn de verleiders van ‘Temptation island’

Rond Valentijn start het nieuwe seizoen van Temptation Island op VIJF, het programma waarin vier koppels proberen trouw te blijven aan elkaar. Proberen, want zowel verleidsters als verleiders doen er alles aan om de koppelhelften het (kamp)vuur aan de schenen te leggen. Eerder kwamen we al te weten welke dames het hen moeilijk zouden maken, nu weten we ook welke acht heren zich van hun beste kant willen laten zien.

“Wanneer begint dat nu?” Die vraag hadden alle fans van ‘Temptation Island’. Ze hoeven niet langer te wachten. Eén dag na Valentijn gaat de liefde al zwaar bekogeld worden: dan begint het spel.

Gaetan (25, Olsene)

Gaetan is account manager en model en weet met zijn humor alle vrouwen te laten lachen. Daarnaast is hij trots op zijn Congolese roots en noemt zichzelf dan ook de definitie van een Congolese man: humor, karaktervol, ijdel, sociaal en een passionele danser. Gaetan gelooft niet in relaties en ziet zichzelf als de eeuwige single.

Gaetan. Foto: VIJF

Maxime (24, Sint-Truiden)

Maxime heeft bijna zijn hele leven in Dubai gewoond en is opgegroeid in een extravagant, uitbundig feestleven. Door zijn charmante Engels accentje en zachte maar directe aanpak, komt hij bij de vrouwen weg met cheesy openingszinnen en vele complimentjes. Bij Maxime geen stille momenten.

Maxime. Foto: VIJF

Giorgio (23, Genk)

Giorgio is veel in de sportschool te vinden. Met zijn gespierde lichaam probeert hij de vrouwen te verleiden. Zo zegt hij met dit lijf alle vrouwen te kunnen overtuigen. Een gespierde beer, maar met een klein hartje.

Giorgio. Foto: VIJF

Jietse (22, Brugge)

Jietse is een ambitieuze ondernemer. Hij is geen zwaar feestbeest, maar houdt er eerder van om thuis te koken met een drankje erbij. Als ideale schoonzoon biedt hij graag steun aan de vrouwen. Iemand waar ze hun hart kunnen uitstorten en lange gesprekken mee kunnen voeren.

Jietse. Foto: VIJF

Danicio (21, Amsterdam)

Danicio is een womanizer die graag de aandacht heeft bij de vrouwen. Zonder veel na te denken, gaat hij ervoor en doet hij zijn eigen ding. Daarnaast is hij een feestbeest en zodra hij een drankje op heeft, opent hij de jacht.

Danicio. Foto: VIJF

Timone (26, Almere)

Timone ziet eruit als een bad boy, maar is eigenlijk een rustige jongen. Toch is hij niet helemaal onschuldig. Hij heeft een eeneiige tweelingbroer waar hij clubs mee onveilig maakt en zelfs mee ruilt van meisje.

Timone. Foto: VIJF

Ricardo (23, Zwolle)

Ricardo houdt van aandacht en ziet zichzelf als een leider. Hij is vastberaden dat hij erin gaat slagen om de koppels als vrijgezel naar huis te laten gaan.

Ricardo. Foto: VIJF

Jaimy (21, Amsterdam)

Jaimy is een spontane jongen die is opgegroeid is in het Amsterdamse horecaleven. Hij houdt van golfen en beschrijft zichzelf als een jongen met manieren die toch helemaal los kan gaan.