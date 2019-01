Dilsen-Stokkem -

In Dilsen-Stokkem doen 220 leerlingen een klimaatactie van hun school IMK (Instituut Maria Koningin) in Lanklaar tot bij de woning van minister Lydia Peeters in het centrum van Lanklaar. Ze plaatsten 450 papieren bootjes in de tuin van de minister. Jan Verlinden, de echtgenoot van Lydia Peeters ontving de kinderen van de school. Hij steunde de actie en vond het goed dat jongeren met het klimaat bezig zijn.