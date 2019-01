Belgische broer (4) en zus (5) zitten in detentiekamp in Syrië na overlijden ouders

In een detentiekamp in het noorden van Syrië verblijven sinds kort twee Belgische weeskinderen. Dat zegt de federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken.

De twee weeskinderen verblijven zonder familie in een detentiekamp van Syriëstrijders in Ain Issa. Het zou gaan om een 4-jarige jongen en zijn 5-jarige zus. De vader was al een tijd geleden gestorven en vorige week is ook de moeder overleden.

Buitenlandse Zaken bevestigt dat er twee Belgische weeskinderen in een Syrisch detentiekamp zitten, maar geeft geen verdere details.

De overheidsdienst blijft ook op de vlakte over de mogelijkheid om kinderen terug te halen naar ons land. “Ons beleid op dat vlak blijft hetzelfde”, zegt woordvoerder Mathieu Branders. “In het belang van het dossier kan er niet verder op worden ingegaan.”

In december 2017 had de federale regering beslist dat kinderen van IS-strijders jonger dan 10 jaar naar België kunnen terugkeren, als ze gelokaliseerd zijn en als er een bewijs is van biologische verwantschap met een levende Belgische ouder.