Man (54) wil wijnbar redden van faillissement met cannabisplantage maar ging tóch failliet: “Niets dan miserie”

Maaseik -

Een 54-jarige man uit Dilsen-Stokkem riskeert een celstraf van 20 maanden en een geldboete van 6.000 euro voor het opstellen van een cannabisplantage van 280 planten. Hij deed dit omdat zijn wijnbar in Maaseik op het randje van het faillissement stond. “Ik had schulden maar die wiet heeft me nog meer miserie gebracht.” Ondertussen werd zijn zaak toch nog opgedoekt.