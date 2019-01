Dertiger steelt één schoen bij Brantano Hasselt

Hasselt -

Een 34-jarige Algerijn uit het Antwerpse heeft zich donderdag in de Hasseltse rechtbank moeten verantwoorden voor een aantal kledingdiefstallen. Op 20 januari 2018 ging hij ‘shoppen’ in Hasselt bij AS Adventure, Brantano, G-Level en Zebb. “Ik had geen kleren. Mijn kast was leeg”, bekende de man.