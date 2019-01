Zo wil Gucci genderongelijkheid uit de wereld helpen

Het Italiaanse modemerk Gucci heeft het nieuwste hoofdstuk van de ‘Chime for Change’-campagne aangekondigd, waarmee het de problematiek rond genderongelijkheid wil aanpakken. Er komen kleurrijke tekeningen op gebouwen in grote steden, een videocampagne en een eigen magazine.

Het project van het Italiaanse label ondersteunt zes organisaties die pleiten voor meer gendergelijkheid: Equality Now, Global Fund for Women, Ms. Foundation for Women, UN Women, Vital Voices en Women Deliver.

Om die steun in de kijker te zetten, is Gucci een samenwerking aangegaan met beeldend kunstenaar MP5. De Italiaan zal zich helemaal uitleven op de zogenoemde ‘art walls’ van het label in Londen, Hongkong, New York, Milaan en Taiwan. Het opzet is om silhouetten te creëren die niet gedefinieerd zijn door geslacht of andere labels.

Daarnaast werd ook een video opgenomen met de titel ‘The Future Is Fluid’, waarin wordt gefocust op genderfluïditeit. En tot slot heeft Chime for Change ook een eerste online magazine klaar met als doel boegbeelden te vieren die zich uitspreken over genderongelijkheid.

Gucci lanceerde Chime for Change in 2013 samen met Beyoncé en Salma Hayek om het thema wereldwijd bespreekbaar te maken. Intussen heeft het project al meer dan 425 non-profitprojecten gefinancierd.