Moslims lanceren petitie tegen nieuwste Nike-sneaker

Nike wordt door een groot aantal moslims onder druk gezet om de Air Max 270 uit de winkelrekken te halen. Het design op de zool van de sneaker is te gelijkend met het Arabische woord voor Allah.

"Het is weerzinwekkend dat de naam van onze god op de zolen van deze sneaker staan, die sowieso bevuild raken met modder en vuil", aldus Saiqa Noreen, die met een online petitie Nike oproept om deze “godslasterende en beledigende schoenen en alle producten met het logo dat lijkt op de Arabische woord voor Allah” onmiddellijk uit de verkoop te halen.

De petitie is op donderdagmiddag ondertekend door meer dan 18.000 mensen.

Volgens de sportgigant zelf is het design op de zolen van Air Max 2017 “een gestileerde representatie” van het Air Max-logo. “Elke andere interpretatie of betekenis is niet opzettelijk. Nike respecteert alle religies en we nemen zulke bezorgdheden heel serieus.”

Nike had in 1997 al een gelijkaardig probleem. De Raad voor Amerikaans-Islamitische Relaties beweerde toen ook al dat het logo op een aantal schoenen te veel leek op het Arabische woord voor Allah. Nike verklaarde toen dat het logo vlammen voorstelde, maar riep de lijn schoenen wel terug.