Topmodel Cara Delevingne gaat uit de kleren voor Balmain

De tijd dat de Britse Cara Delevingne zich toespitste op haar filmcarrière lijkt voorbij: het topmodel duikt weer vaker op in modecampagnes. Haar meest recente opdracht is voor het Franse modehuis Balmain, waarvoor ze volledig uit de kleren gaat.

Olivier Rousteing, creatief directeur bij Balmain, heeft woensdag aangekondigd dat Cara Delevingne het gezicht wordt van de nieuwe voorjaarscampagne. Het gezicht én het lichaam, want de blondine poseert poedelnaakt op de eerste zwart-witfoto die is vrijgegeven. Daarop zit ze in een sensuele houding op een marmeren blok voor een grote ‘B’. In de foto zijn er geen kleren van het luxelabel te bespeuren…

“Ik hou zoveel van haar dat ik haar niet in kleding wil zien. Haar blik is zo sterk, bijna een kledingstuk op zichzelf”, zegt Rousteing over zijn goede vriendin, die sinds kort een koppel vormt met Hollywoodactrice Ashley Benson. Het is niet de eerste keer dat Delevingne het gezicht wordt van een Balmain-campagne. In 2014 schitterde ze in de najaarscampagne van het label andere modellen, onder wie Jourdan Dunn.