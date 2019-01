Vijf voor twaalf voor taxi’s: chauffeurs toeteren in Hasselt uit protest tegen ‘Taxidecreet’

/ Hasselt -

Vandaag beslist de Vlaamse regering over het ‘Taxidecreet’, en dat heeft Hasselt geweten. Net als in vier andere provinciale hoofdsteden, trokken de taxichauffeurs in het centrum van de stad figuurlijk aan de alarmbel. Klokslag vijf voor twaalf zetten de chauffeurs het aan het station van Hasselt op een gezamenlijk claxonneren.