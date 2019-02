Drie items die je zowel op de werkvloer als in het weekend kan dragen

Zowel tijdens een meeting als tijdens een gezellige brunch op zondag, de kleren maken de succesvolle man. Op zoek naar multifunctionele kleding? Deze items draag je zowel op de werkvloer als in het weekend!

Durf te kiezen voor een print

We geven het toe: met een klassiek wit overhemd doe je nooit verkeerd. Toch kan het geen kwaad om af en toe out of the box te denken. Een hemd met print is tijdens elke dag van de week de ideale balans tussen ‘casual’ en ‘gekleed’. Let wel op de kleuren van je hemd, schreeuwerige kleuren zijn not done op de werkvloer.

Wissel je kostuumbroek in voor een chino

Lente of herfst, met een klassieke chino zit je altijd goed. Combineer je exemplaar met een overhemd, blazer in een contrasterende kleur en een paar geklede kostuumschoenen voor een chique look. Weekend? Sneakers en een leren jasje zijn een perfecte match voor deze multitasker.

Sneakers op de werkvloer? Doen!

First things first: niet elke sneaker is even geschikt voor een belangrijke presentatie op je werk. Kies voor een geklede sneaker uit leer of stof in een neutrale kleur (bruin, zwart, grijs of donkerblauw bijvoorbeeld), daar heb je zowel tijdens de week als in het weekend plezier van. Tip: zorg dat je sneakers alle dagen van de week kraaknet zijn!