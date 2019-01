OPROEP. Greet Rouffaer neemt afscheid van pruik: “Weinig mensen wisten dit”

Zo’n twintig jaar geleden raakte actrice Greet Rouffaer levensgevaarlijk verbrand tijdens opnames van Wittekerke. Op de set ontplofte een gasfles waar Rouffaer door geraakt werd en waar ze tot op de dag van vandaag nog gevolgen van moet dragen. Eén voorbeeld daarvan was dat ze een pruik droeg. Maar dat doet ze sinds kort niet meer.

Tijdens haar passage op MentTV merkte presentatrice Amaryllis Temmerman meteen op dat Greet een nieuwe coupe had. Geen lange bruine haren meer, maar wel een kort grijs kapsel. “Dit zijn mijn natuurlijke haren”, aldus Greet. “Weinig mensen wisten dit, maar ik heb vele jaren een pruik gedragen.”

“Gisteren ben ik voor het eerst naar buiten gekomen zonder pruik”, klonk het. “Ik had een ingenaaid exemplaar, maar heb ze laten uitgroeien en zei tegen de kapper: “kom, knip het er maar af!”. Ik wilde af van al dat verven en de tijd die je daaraan spendeert. En nu is mijn echt haar eindelijk lang genoeg om het te laten zien.”