Militaire oefening in Luxemburg gaat fout: jonge soldaat verliest evenwicht en valt uit rijdende bestelwagen

Tijdens een militaire oefening in Marche-en-Famenne is een jonge Belgische soldaat van de verkenningseenheid ISTAR gewond geraakt. Op videobeelden valt te zien hoe een jongeman in een bestelwagen plots zijn evenwicht verliest, uit het voertuig valt en een tijdlang wordt voortgesleept. Hij raakte gewond aan zijn been.

Het incident dateert van enkele dagen geleden en werd gefilmd door een camera die in het voertuig was geïnstalleerd. Toen een man het sein gaf om tijdens de oefening het vuur te openen, ging het vrijwel onmiddellijk fout. Een jonge soldaat op de achterbank opende prompt de schuifdeur, maakte zijn wapen klaar maar verloor al snel zijn evenwicht. “Stop, stop”, viel te horen terwijl hij werd voortgesleept door de wagen.

Enkele seconden later kwam het voertuig tot stilstand. De soldaat kon op eigen krachten terug in de bestelwagen kruipen, maar raakte gewond. “Ik weet niet of mijn been gebroken is, maar ik heb wel pijn”, vertelde hij aan zijn collega’s. De beelden doken eerder deze week op YouTube terecht, waar ze intussen al duizenden keren zijn bekeken. Volgens Sudinfo is de man een maand werkonbekwaam.

Spectaculaire reddingsoefening in Hasselt met parachutist

Militairen zoeken urenlang aangereden everzwijn in Bassin