Extra duwtje voor jongeren met afstand tot arbeidsmarkt

Omdat niet iedereen op eigen kracht de weg naar werk kan vinden, zijn er tal van organisaties die specifieke doelgroepen een handje toesteken. Zo hebben Arktos, ACV Limburg en Stad Hasselt diverse projecten gelanceerd om jongeren klaar te stomen voor de arbeidsmarkt. Met succes, zo blijkt uit de evaluatie die vrijdag werd voorgesteld in Hasselt.

Doelgroepen ‘met een afstand tot de arbeidsmarkt’, zo worden ze genoemd. Anderstaligen, langdurig werklozen, mensen met een beperking, 55-plussers, ex-gedetineerden,…. Voor hen is het zelfs in tijden dat er massaal aanwervingen gebeuren, niet evident om een contract te versieren. Gelukkig zijn er heel wat instanties die veel moeite doen om deze mensen niet in de kou te laten staan en hen de nodige ondersteuning te leveren in de zoektocht naar werk.

Zo hebben in Hasselt drie instanties de handen in elkaar geslagen om een oplossing te vinden voor jongeren die moeilijk ‘aan de bak’ geraken. Arktos vzw, ACV Limburg en Stad Hasselt hebben met die doelstelling drie unieke projecten afgerond.

Taal

“Met het project Nice to meet you hebben we ons gericht op jonge, anderstalige nieuwkomers”, zegt Yannick Borocz, vormingswerker van Arktos. “Hiervoor hebben we samengewerkt met stad Hasselt en twee OKAN-scholen (onthaalonderwijs voor anderstalige kinderen). Wekelijks kwamen we tweemaal samen in groep, waar de focus lag op ontmoeten, Nederlands versterken en maatschappelijke oriëntatie. Dit zijn allemaal vertrekpunten in de zoektocht naar werk. Dat het project een succes was, mag gezegd worden. De vaste uitvalsbasis was Halte24, waar de jongeren nog steeds wekelijks, op eigen initiatief, langskomen om elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen.”

Veerkracht

Een twee initiatief werd Touchdown gedoopt. “Dit was een project voor jongeren waar sport, veerkracht, bewustwording en identiteitsvorming centraal stonden”, aldus nog Yannick Borocz. “We werkten vooral aan persoonlijke doelen, zoals werk vinden. Op deze manier zijn we erin geslaagd om een aantal werkzoekende jongeren succesvol te coachen naar tewerkstelling. We hebben in dit project trouwens niet alleen jongeren begeleid, maar ook jeugdwerkers en leerkrachten konden in dit kader een gerichte opleiding volgen.”

