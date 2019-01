Nemmouche over gestolen dossier: “Ik heb niets te maken met inbraak bij advocaat en veroordeel elke poging om hen te intimideren”

“Ik heb niets te maken met de inbraak bij meester Lurquin en veroordeel elke poging om advocaten, juryleden of magistraten te intimideren.” Dat heeft Mehdi Nemmouche, hoofdverdachte op het proces over de aanslag op het Joods Museum van België donderdag verklaard bij het begin van de zitting. Hij herhaalde ook dat hij onschuldig is aan die aanslag en ook niets te maken heeft met de aanslagen in Brussel of Parijs.

“Ik woon al jaren in een graf terwijl ik niet schuldig ben aan de feiten waarvoor ik vervolgd word”, zei Mehdi Nemmouche. “Mijn enige hoop na al die jaren is een eerlijk proces. Ik weet niet of de jury mij gelooft maar ik weet dat ze de procureurs en advocaten op gelijke voet behandelt en even aandachtig naar hen luistert.”

“Ik verbied iedereen om wie dan ook in dit proces te bedreigen of intimideren,” ging Nemmouche verder, “of het om advocaten, getuigen, procureurs, magistraten of juryleden, tijdens het proces of na het proces, zelfs als ik zou vrijgesproken worden. Ik vraag nadrukkelijk om alle magistraten en juryleden met rust te laten, zodat zij in vrede met hun gezin kunnen leven.”

“Jury in mijn nadeel beïnvloeden”

“Ik heb nooit deel uitgemaakt van een terreurcel en heb dus geen medeplichtigen. Wie denkt dat hij mij een plezier doet met deze inbraak, vergist zich en doet niets anders dan de jury in mijn nadeel beïnvloeden.”

Dinsdag braken onbekenden in in het kantoor van advocaat Vincent Lurquin in Sint-Agatha-Berchem. De criminelen gingen aan de haal met zijn laptop met een digitale kopie van het dossier van Nemmouche, evenals een tweede dossier.

“Niet bang zijn”

De inbrekers lieten een valse kalasjnikov, een automatisch vuurwapen, en een honkbalknuppel achter. Lurquin reedt op het assisenproces over de aanslag op als advocaat van Clara Billeke-Villalobos, een artieste die op het moment van de aanslag in het Joods Museum was maar geen rechtstreekse getuige was van de feiten. Zij heeft zich bij het begin van het proces burgerlijke partij gesteld.

Lurquin roept in een eerste reactie, nadat het dossier-Nemmouche uit zijn kantoor gestolen werd, op niet bang te zijn. “Het proces moet sereen doorgaan, anders winnen ze.”