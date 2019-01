Groot, groter, grootst: deze zomer stelen opvallende juwelen de show

Subtiliteit is de komende zomer niet aan de orde. Toch niet wat juwelen betreft. Integendeel zelfs. Oorbellen, halskettingen en armbanden vallen allemaal groot uit. Gigantische schakelkettingen, reusachtige hangers en kettingen over elkaar heen, fashionista's met een flamboyante smaak zullen zich helemaal in hun nopjes voelen.

Trend 1: Schelpjesparade

De zee is 's zomers nooit veraf. Ook in je garderobe mag je jouw voorliefde voor de zee dit keer laten opmerken. Heel wat bekende modehuizen keken overduidelijk met weemoed naar hun kindertijd terug, want ze leefden zich ten volle uit met de allermooiste schelpen die ze konden vinden.

(Foto's: Catwalk Pictures/ Etro, Altazurra en Anna Sui)

Trend 2: Stapelen met kettingen

Niet één ketting, maar een heel reeks kettingen. Zo hoort het. Als je naar de juwelenwinkel trekt, doe je er goed aan om meteen meerdere kettingen uit het rek te ritsen. Kiezen, dat hoeft niet deze zomer. Neem ze gewoon lekker allemaal mee. Tip: als je niet staat te springen om eindeloos op zoek te gaan naar bij elkaar passende kettingen zijn complete setjes de ideale oplossing voor jou.

(Foto's: Catwalk Pictures/ Chanel en Alexander McQueen)

Trend 3: Oorcuffs

Dol op oorbellen? Dan horen er de komende zomerperiode zeker oorcuffs in je juwelenkistje thuis. In tegenstelling tot de cuffs die de vorige jaren trendy waren, zijn de huidige exemplaren helemaal niet eenvoudig van vormgeving. Net als alle andere juwelen mogen ze zeker opvallen.

(Foto's: Catwalk Pictures/ Versace, Miu Miu en Mugler)

Trend 4: Armcuffs

Armbanden hang je deze zomer zo hoog mogelijk, bij voorkeur aan je bovenarm, of je combineert meerdere armcuffs. Alweer een trend met een nostalgisch kantje, want ook deze voert ons zo terug naar de woelige jaren tachtig, die bij zoveel ontwerpers als dé inspiratiebron van het moment gelden.

(Foto's: Catwalk Pictures/ Saint Laurent, Chloe, Rodarte en Chloe)

Trend 5: Een vleugje assymetrie

Assymetrische oorbellen zijn het ene jaar wel, het andere jaar niet van de partij. Anno 2019 zijn ze er absoluut opnieuw. Zoveel staat vast. Eén oorbel of een paar met twee verschillende oorbellen, alles kan deze zomer.

(Foto's: Catwalk Pictures/ Oscar de la Renta, Adeam en Marni)

Trend 6: Schakel na schakel

Het is niet al goud dat blinkt. Toch wel als het op deze trend aankomt. Dikke, gouden schakelkettingen, waar bij voorkeur nog grote hangers aan bevestigd zijn, vormen het perfecte statement voor deze zomer. Tip: draag een dergelijke ketting op een eenvoudige outfit die wat opsmuk kan verdragen en niet op drukke outfits. Dat wordt al snel too much.

(Foto's: Catwalk Pictures/ Oscar de la Renta, Marni, Dolce & Gabbana en Escada)

Shopping? Halsketting met schakels - € 9,99 - New Look, oorcuff met parels - € 79,95 - Rosantica, assymetrische oorbellen - € 19,95 - Liars & Lovers, oorbel met schelp - € 570 - Pernille Lauridsen, ketting met verschillende tussenkettingen - € 16,99 - Pieces, armband met schelpjes - € 185 - Tohum, oorbellen met schelpjes - € 75 - Isabel Marrant, gouden armcuff - € 269,95 - Lucy Folk en armcuff - € 6,99 - Veritas