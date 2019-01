Vlaamse ABBA-musical ‘Mamma Mia!’ komt naar Hasselt

De Vlaamse versie van de ABBA-hitmusical ‘Mamma Mia!’ komt naar het Ethias Theater in Hasselt. De hoofdrol is voor actrice Tinne Oltmans (26), bekend van ‘Ghost Rockers’ en ‘Steracteur Sterartiest’.

De succesmusical rond de hits van ABBA komt volgend jaar naar ons land, in een regie van Stany Crets (54). Hij maakte zijn twee leading ladies bekend: ervaren musicalactrice Ann Van den Broeck (42) – de echtgenote van Crets – en de jonge Oltmans. Zij spelen moeder en dochter in het muzikale liefdesverhaal vol ABBA-nummers als ‘Dancing Queen’ en ‘Money, Money, Money’.

Voor Oltmans is de rol extra speciaal. Ze speelde tien jaar geleden al eens in een amateurversie van de musical. “Ik was toen zestien”, zegt ze. “Toen was ik gewoon een liefhebber, maar sindsdien ben ik helemaal verkocht. Ik had nooit gedacht dat ik exact tien jaar later deze rol zou spelen in een professionele productie. Eigenlijk is het een droom die uitkomt, maar tegelijk is het mijn job. Dan mag je best gelukkig zijn, toch?” (lacht)

De rest van de cast is nog niet bekend, maar de makers beloven spektakel. De lat ligt immers hoog: de originele versie ging in 1999 in première op de Londense West End en loopt daar nog steeds. Wereldwijd lokte ‘Mamma Mia’ al 60 miljoen theaterbezoekers, en er werden al twee films gemaakt.

Bij ons gaat ‘Mamma Mia’ volgend jaar op 7 maart in première in de Stadsschouwburg Antwerpen, maar eerst worden er in Hasselt try-outs gespeeld. De Hasseltse shows zijn op 22, 23, 27, 28, 29 februari en 1 maart in het Ethias Theater.

Ticketprijzen variëren tussen 29 en 79 euro en zijn te koop via Tele Ticket Service.