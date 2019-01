Martine Prenen volgt haar zoon 24u op 24 met een app, maar “ouders mogen geen big brother worden”

In het reisprogramma ‘Bloed, zweet & luxeproblemen’ toonde de 19-jarige Milan, zoon van Martine Prenen, zich een kranige kerel die ook in erbarmelijke omstandigheden zijn mannetje staat. Maar toch werd hij al die tijd in de gaten gehouden door het thuisfront, via een app op de smartphone. Om zijn bezorgde moeder gemoedsrust te geven.