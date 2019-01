Bree - Op woensdag 30 januari vond de eerste ronde van de Vlaamse Biologie Olympiade 2019 plaats. Er schreven zich 233 Vlaamse scholen in. Zo'n 2.783 Vlaamse scholieren uit de derde graad kregen twee uur de tijd om 25 biologische vraagstukken op te lossen. Uiteraard was ook SAB van de partij. Maar liefst 44 leerlingen van onze school kwamen opdagen om mee te dingen naar een plaatsje in de volgende ronde. Om te weten of dit gelukt is, moeten we nog even wachten...