Vandaag spijbelen scholieren voor de vierde donderdag op rij voor het klimaat. Organisatoren Anuna De Wever en Kyra Gantois gaven aan te willen doorgaan tot aan de verkiezingen in mei. Sinds vorige week nemen ook studenten van universiteiten en hogescholen deel aan de klimaatmars. Toen waren ze met 35.000, maar zullen Anuna De Wever en co ook deze week weer zo’n menigte op de been kunnen krijgen? Onze reporter wandelt mee en brengt live verslag uit.